Via all’installazione di 31 nuove telecamere di videosorveglianza. Alla fine saranno ottantotto

PRATO – E’ cominciata questa settimana l’attivazione di 31 nuove telecamere di videosorveglianza, di cui 16 di contesto e 15 Targa System per la lettura delle targhe: si tratta della prima tranche degli 88 nuovi dispositivi di controllo del territorio e 21 lettori targa, di cui 12 installati insieme alle telecamere stesse e 9 isolati, per un totale di […]

PRATO – E’ cominciata questa settimana l’attivazione di 31 nuove telecamere di videosorveglianza, di cui 16 di contesto e 15 Targa System per la lettura delle targhe: si tratta della prima tranche degli 88 nuovi dispositivi di controllo del territorio e 21 lettori targa, di cui 12 installati insieme alle telecamere stesse e 9 isolati, per un totale di 97 punti di osservazione collegati alla Control Room presso il Corpo di Polizia Municipale di piazza Macelli. A questo pacchetto si aggiunge la sostituzione già effettuata di 38 telecamere già attive sul territorio con altri apparecchi dotati di lettori targa più moderni e performanti. Entro l’inizio dell’estate, quindi, ammonterà a 126 il totale dei nuovi occhi elettronici a sostegno delle attività di prevenzione e vigilanza sui sottopassi e sul centro storico, ma anche su le altre zone della città, frazioni comprese.

Alla conclusione del progetto nel territorio comunale saranno presenti complessivamente 298 telecamere di contesto e 79 targa system. E’ stata potenziata anche la Control Room presso il Comando della Polizia Locale in piazza Macelli con 12 nuovi monitor collegati agli occhi elettronici. Il finanziamento da parte dell’Amministrazione commissariale è di circa 2 milioni di euro. In base al cronoprogramma le altre telecamere saranno installate a lotti progressivi entro novembre. Il progetto, definito nell’ottobre scorso dal Commissario straordinario Claudio Sammartino d’intesa con il Procuratore della Repubblica e i responsabili delle Forze dell’Ordine, ha l’obiettivo di dare supporto alle attività di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio sia in termini di sicurezza generale sia sotto il profilo di protezione civile.

Inoltre a novembre sono entrate in funzione al Macrolotto Zero 7 telecamere, più 4 server per sostenere l’elevato numero di postazioni elettroniche, con il cofinanziamento della Regione Toscana per 140mila euro più 100mila del Comune. L’attribuzione di 38mila euro al Comune di Prato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del progetto “Scuole sicure” consentirà infine di finanziare ulteriori telecamere di videosorveglianza in due Istituti scolastici della città e interventi straordinari dell’Unità cinofila della Polizia Locale nelle scuole.