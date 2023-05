Via delle Selve, era crollato il muro di una casa: riaperto il passaggio ai pedoni

LASTRA A SIGNA – A seguito dell’ordinanza dello scorso 21 aprile emessa a causa del crollo di una porzione dell’immobile situato in via delle Selve, la strada era stata chiusa al traffico e a i pedoni compreso fra il civico 37 e il civico 26 al fine di consentire la messa in sicurezza dell’immobile e rimuovere tutte le parti pericolanti. In questo momento sono ancora in corso i lavori di consolidamento delle fondazioni dell’immobile, pertanto da sabato 20 maggio a martedì 20 giugno, in via delle Selve sono istituite le seguenti modifiche alla viabilità: riapertura ai pedoni nel tratto compreso fra il civico 37 e il civico 26, revoca del senso unico di marcia limitatamente al tratto compreso fra l’incrocio con via Cesare Pavese e il civico 26 con accesso consentito ai soli residenti, ai frontisti nonché ai mezzi di soccorso e polizia, all’altezza del civ. 37 istituzione dell’obbligo di svolta a destra in via Galilei. I lavori di consolidamento sono effettuati da privati e avranno una durata di circa 60 giorni.