Via di Carcheri, camion incastrato e traffico bloccato

LASTRA A SIGNA – Non c’è pace per via di Carcheri, chiusa fra piazza Manetto e il Cimitero di Carcheri. La causa è un autoarticolato incastrato alla curva all’altezza del civico 34. Per evitare l’interruzione è possibile passare da via Rapalta. In questo momento stanno intervenendo i Vigili del fuoco.