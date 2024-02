Via di Carcheri chiusa all’altezza della chiesa per il crollo di un muro sulla strada

LASTRA A SIGNA – A causa del cedimento di un muro privato su via di Carcheri la strada è chiusa alla circolazione all’altezza della chiesa di San Martino. Sul posto sono intervenuti, oltre ai tecnici comunali, anche il sindaco Angela Bagni e il vice-sindaco Emanuele Caporaso.

I lavori di ripristino della viabilità e di messa in sicurezza, a cura dei privati, partiranno domani e dureranno qualche giorno e comporteranno la chiusura della strada fino al termine dell’intervento. I pulmini del trasporto scolastico effettueranno regolare servizio, le corse di Autolinee Toscana della linea 73 saranno regolari e le fermate utili saranno quelle di Inno in via di Carcheri e di Ginestra Fiorentina in via Chiantigiana. Normale svolgimento anche per il servizio di raccolta rifiuti.

Per raggiungere la frazione di Carcheri è possibile passare da via Chiantigiana. Per gli utenti della strada che vogliono raggiungere Lastra a Signa o Scandicci è possibile utilizzare, come viabilità alternativa, via di Ripalta.