Via di Carcheri, il sindaco Bagni: “Sarà realizzato un bypass stradale per riaprire la strada”

LASTRA A SIGNA – Si è affidato a un post su Facebook il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, per illustrare alcune novità in merito “al ripristino della viabilità in via di Carcheri”. “Proseguono – ha scritto – le verifiche e le indagini a cura di Avr e i tecnici della Città metropolitana per la messa in sicurezza del tratto interessato dal cedimento del muro di contenimento della Fi-Pi-Li. In questo momento su nostro impulso e di concerto con i tecnici della Città metropolitana è in corso di realizzazione un bypass stradale che collegherà i due tratti di via di Carcheri interrotti dal cantiere dei lavori. Questo consentirà di riaprire, a breve, la strada sia per i residenti delle colline che per coloro che la utilizzano per gli spostamenti”.