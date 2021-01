Via di Carcheri, nuovo cedimento. Il sindaco Bagni: “Servono interventi tempestivi e urgenti”

LASTRA A SIGNA – Utilizza la propria pagina Facebook il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, per dare una serie di aggiornamenti sullo stato delle cose in via di Carcheri, che, purtroppo, “è notizia di queste ore – ha scritto il sindaco – ma dobbiamo registrare il cedimento di un’altra parte contigua a quelle […]

LASTRA A SIGNA – Utilizza la propria pagina Facebook il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, per dare una serie di aggiornamenti sullo stato delle cose in via di Carcheri, che, purtroppo, “è notizia di queste ore – ha scritto il sindaco – ma dobbiamo registrare il cedimento di un’altra parte contigua a quelle già franate del muro di contenimento della Fi-Pi-Li”. “Questa mattina – ha aggiunto il sindaco – ho partecipato a una videoconferenza con la Città metropolitana e il sindaco Dario Nardella sul tema della riapertura della Fi-Pi-Li a seguito dei lavori di messa in sicurezza e in questo momento sono presso la sede di Avr, la società che gestisce la manutenzione della strada di grande comunicazione, insieme al presidente della Regione Eugenio Giani (nella foto in occasione del sopralluogo dell’altra sera insieme allo stesso sindaco), sempre sullo stesso problema. Appena avremo aggiornamenti definitivi vi darò ulteriori informazioni”. Quel che è certo è che “occorrono sicuramente interventi tempestivi e urgenti”.