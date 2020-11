Via di Carcheri, per “rimediare” alla frana c’è un progetto di fattibilità tecnica ed economica

LASTRA A SIGNA – E’ stato approvato durante l’ultima giunta comunale il progetto di fattibilità tecnica ed economica per le opere di sostegno e consolidamento di un tratto di via di Carcheri che aveva subito uno smottamento causato dal cedimento delle gabbionate in pietrame di sostegno stradale. Ciò ha determinato delle crepe sulla sede viaria […]

LASTRA A SIGNA – E’ stato approvato durante l’ultima giunta comunale il progetto di fattibilità tecnica ed economica per le opere di sostegno e consolidamento di un tratto di via di Carcheri che aveva subito uno smottamento causato dal cedimento delle gabbionate in pietrame di sostegno stradale. Ciò ha determinato delle crepe sulla sede viaria e un cedimento del manto stradale per il quale è stato necessario intervenire con un restringimento temporaneo della carreggiata per motivi di sicurezza. Il progetto di sistemazione prevede la realizzazione di una nuova gabbionata in pietrame lungo il fronte stradale per un tratto di 30 metri e quindi più lungo del tratto interessato dallo smottamento (lungo 27 metri). In parallelo a questo intervento, saranno realizzate opere di drenaggio sia a monte che a valle della gabbionata, per convogliare le acque piovane all’esterno e salvaguardare nel tempo la nuova struttura. L’intervento, finanziato da risorse comunali, ha un costo di 155.000 euro e seguirà il seguente cronoprogramma dei lavori: entro fine anno sarà redatta la progettazione esecutiva/definitiva del progetto dopodiché entro marzo 2021 si prevede la conclusione della gara e l’affidamento dei lavori, i quali saranno svolti tra i mesi di aprile e giugno.