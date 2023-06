Via Roma “cambia volto”. E da settembre il mercato del venerdì si sposta per sei mesi in via dei Colli

SIGNA – Presentato agli ambulanti lo spostamento temporaneo del mercato del venerdì alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, dell’architetto Falaschi – responsabile del settore Programmazione del territorio – e del comandante della Polizia Municipale Fabio Caciolli. In vista dei lavori, in partenza a settembre 2023, per la riqualificazione di via Roma, il mercato del capoluogo […]

SIGNA – Presentato agli ambulanti lo spostamento temporaneo del mercato del venerdì alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, dell’architetto Falaschi – responsabile del settore Programmazione del territorio – e del comandante della Polizia Municipale Fabio Caciolli. In vista dei lavori, in partenza a settembre 2023, per la riqualificazione di via Roma, il mercato del capoluogo – che si tiene ogni venerdì mattina fra piazza della Repubblica, viale Mazzini e la stessa via Roma – si trasferirà temporaneamente in un’altra area. Sarà un mercato di 450 metri circa ricollocato integralmente su un’asse rettilineo su via dei Colli, nel tratto compreso tra via del Crocifisso e via Pistelli dove resterà per circa sei mesi.

“I lavori su via Roma non ostacoleranno il ripristino del mercato nella sede originaria una volta conclusi, – ha detto il sindaco Fossi – a noi interessa che si mantenga un grande mercato nel centro di Signa. Stiamo anche lavorando per acquisire nuovi spazi – magari fra via Santelli e la fornace – per studiare una nuova soluzione del mercato che però resti nella zona centrale. Per adesso abbiamo necessità di portare avanti l’intervento su via Roma che ci garantirà una città più vivibile e più adatta alla socialità: un nuovo centro che sia spazio di vita e luogo di aggregazione sociale”.

“L’area individuata per lo spostamento temporaneo del mercato risponde alle caratteristiche necessarie ed è il giusto compresso in termini di viabilità, accessibilità e sicurezza, – hanno spiegato il comandante Caciolli e l’architetto Falaschi – intorno alla zona si trovano numerosi parcheggi: basti pensare a quelli dei supermarket che, oltre alla possibilità di sosta per i veicoli, garantiscono anche tracciati pedonali per persone anziane o fragili. In più, dalla zona del Crocifisso si potrà raggiungere il mercato a piedi: si avrà quindi probabilmente un bacino di utenza diverso ma la soluzione scelta garantisce comunque la piena fruibilità del mercato”.