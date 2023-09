Via Roma, partono i lavori di riqualificazione. Il mercato del venerdì si sposterà dal mese di ottobre

SIGNA – Partiti oggi, mercoledì 6 settembre, i lavori che porteranno a una generale riqualificazione di via Roma, arteria principale di Signa. Un intervento che “con modifiche alla viabilità, la realizzazione di una ciclabile a fianco della strada – spiegano dal Comune – e l’installazione di nuovi arredi urbani, porterà alla realizzazione di un nuovo centro cittadino”. “Siamo davanti a un momento storico per il nostro Comune, – dicono il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale – oggi diamo inizio a dei lavori che daranno a Signa un nuovo volto: interveniamo su una strada ad alto scorrimento per tradurla in un nuovo polo centrale del paese. Punto di aggregazione sociale, luogo di vita, migliorando la qualità della vita di cittadini e commercianti”.

L’intervento sarà suddiviso in più lotti, con partenza dalla porzione compresa fra via di Porto e via Ferroni per una durata compresa fra i 30 i 60 giorni, prevedendo anche, in aggiunta al progetto originale, la sostituzione degli allacci idrici: “In vista del cantiere avevamo previsto di spostare il mercato settimanale già da venerdì 8 settembre, – prosegue il sindaco – avendo però concordato con la ditta esecutrice la partenza dei lavori da via di Porto, zona non interessata dal mercato, abbiamo deciso di posticipare lo spostamento di almeno quattro settimane. Un modo per andare incontro alle richieste di cittadini e commercianti e ridurre i tempi di ricollocazione del mercato”. Il mercato del capoluogo, quindi, resta ancora nel centro del paese, almeno fino a ottobre quando troverà – temporaneamente – sede in via dei Colli fra via Pistelli e via del Crocifisso. “Seguiremo con attenzione tutto l’iter dei lavori e terremo i cittadini informati sul loro andamento, – conclude il sindaco – nel 2024, a conclusione di tutti i lavori sul centro cittadino, avremo una Signa totalmente rinnovata, più funzionale ed efficiente”.