Via Vecchia Pisana: il Comitato collinare Lastra a Signa incontra le istituzioni. Sicurezza, tutte le richieste

LASTRA A SIGNA – Non c’è dubbio che il recente incidente stradale in cui hanno perso la vita due persone abbia lasciato un segno profondo a Lastra a Signa. In modo perticolare per chi, più o meno frequentemente, percorre la via Vecchia Pisana dove, appunto, poco tempo fa sono morti un ciclista e un motociclista. Da qui, grazie anche all’impegno del Comitato collinare Lastra a Signa, la necessità di avere un confronto con le istituzioni per fare il punto della situazione. “Giovedì 6 aprile – spiegano in una nota – siamo stati ricevuti insieme ad alcuni abitati di zona, presso il Comune di Lastra a Signa per l’incontro che avevamo richiesto con la Città Metropolitana di Firenze. Incontro a cui era presente il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni, l’architetto Riccardo Maurri della Città Metropolitana di Firenze e la Comandante della Polizia municipale Rosa Delvecchio“.

“Da parte nostra – continua il comunicato – avevamo riportato le istanze del territorio emerse anche durante l’incontro del venerdì precedente che si era tenuto a Malmantile presso il circolo Mcl La Musica, che ringraziamo calorosamente per la disponibilità, tra le quali: ridurre la velocità dei veicoli in particolare nei punti più pericolosi e in corrispondenza dei centri abitati attraverso interventi di traffic calming, potenziamento e miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale, aumento della visibilità degli attraversamenti pedonali, illuminazione. Verificare la possibilità di realizzare rotonde negli incroci più pericolosi anche per moderare la velocità delle auto come ad esempio all’incrocio quattro strade via del Pollaiolo e a Belfiore. Valutare la possibilità di realizzare percorsi sicuri per Pedoni e Ciclisti o in alternativa trovare soluzioni per i pedoni in particolare nei pressi dei centri abitati”.

E ancora: “Valutare la possibilità di installare strumenti che scoraggiano l’alta velocità in particolare nei punti maggiormente pericolosi dove le auto tendono a sfrecciare ad altissima velocità. Abbiamo ribadito la carenza di mezzi pubblici che da Malmantile raggiungono Lastra a Signa in particolare nel week-end e il fatto che una frazione di quasi 5.000 abitanti, un grande paese quindi, dove si è costruito molto negli anni, non sia collegata da un percorso almeno pedonale sicuro che possa raggiungere il centro di Lastra a Signa e la stazione, sia un un punto sul quale ci sembra opportuno trovare delle soluzioni serie e concrete. Da parte degli interlocutori che ringraziamo per la disponibilità a questo incontro abbiamo trovato molta disponibilità su diversi punti sui quali il Comune lavorerà insieme alla Città Metropolitana per la progettazione e realizzazione di alcuni interventi di miglioramento della visibilità e di traffic calming”.

“Sono allo studio anche ulteriori strumenti idonei a scoraggiare le alte velocità, il cui nullaosta all’installazione vede un lungo iter autorizzativo. Riguardo alla realizzazione di un percorso pedonale o ciclopedonale che colleghi Lastra a Signa a Malmantile, risulta di complessa realizzazione pertanto non è stata accolta favorevolmente, ma a nostro avviso sarebbe opportuno effettuare uno studio di fattibilità approfondito. Sarà nostro impegno e cura seguire passo passo l’evoluzione e il concretizzarsi di quanto emerso durante l’incontro. Ringraziamo le istituzioni per la piena disponibilità e per il tempo dedicato e il tempo che tutti gli attori coinvolti dedicheranno su questo importante tema per il territorio lastrigiano”.