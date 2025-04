Via Vittorio Emanuele e sentenza del Tar: il Comune di Poggio a Caiano ricorrerà al Consiglio di Stato

POGGIO A CAIANO – Il Comune di Poggio a Caiano ha deciso di presentare ricorso al Consiglio di Stato in merito alla sentenza emessa dal Tar della Toscana il 27 febbraio scorso. Si tratta della sentenza che annulla i provvedimenti emessi dall’amministrazione nel corso del 2024 in merito al cambio di parte della viabilità all’interno […]

POGGIO A CAIANO – Il Comune di Poggio a Caiano ha deciso di presentare ricorso al Consiglio di Stato in merito alla sentenza emessa dal Tar della Toscana il 27 febbraio scorso. Si tratta della sentenza che annulla i provvedimenti emessi dall’amministrazione nel corso del 2024 in merito al cambio di parte della viabilità all’interno del territorio comunale, tra queste il ripristino a doppio senso di marcia di via Vittorio Emanuele.

“Sentito il parere di un legale – spiega il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri – abbiamo ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con l’impugnazione della suddetta sentenza e di proporre appello innanzi al Consiglio di Stato, con richiesta di sospensione della esecutività. Questo per tutelare gli interessi del Comune e quindi della collettività di Poggio a Caiano nonché per difendere la legittimità dell’azione amministrativa dell’ente comunale nella procedura che ha posto in atto circa il cambio della viabilità. Abbiamo, quindi, dato mandato ad un avvocato di procedere per la costituzione in giudizio davanti al Consiglio di Stato per la sentenza emessa dal Tar della Toscana. Una vicenda questa sulla quale sarà la legge a fare il suo corso”.