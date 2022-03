Viabilità, 1 milione di euro per Lastra a Signa. Giani: “Dopo la frana in via di Carcheri massimo impegno”

FIRENZE – Un milione di euro dalla Regione per finanziare il ripristino e la messa in sicurezza di tratti di viabilità a Lastra a Signa. Sono destinati a quelle strade interessate dall’aumento del traffico e dal passaggio dei mezzi pesanti determinati dai lavori sulla Fi-Pi-Li dopo la frana avvenuta a gennaio dell’anno scorso al chilometro 10,300. L’importo, che ha avuto il via libera dalla giunta, è destinato, nello specifico, alla manutenzione straordinaria di via Nuova Guardiana, via Livornese, via di Stagno, via di San Romolo, via di Mazzetta, via di San Lorenzo a Monti e via di Carcheri. LE le linee degli interventi e il finanziamento sono contenuti nell’accordo di programma siglato tra la Regione Toscana e il Comune di Lastra a Signa che riguarda appunto il rifacimento delle strade comunali danneggiate e deteriorate poiché utilizzate come viabilità alternativa a seguito della chiusura al transito veicolare della carreggiata in direzione Firenze della Fi-Pi-Li.

Il progetto esecutivo/definitivo dei lavori che, in base al cronoprogramma, dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022, è stato redatto dai tecnici del Comune di Lastra a Signa e riguarda sia interventi di ripristino degli ammaloramenti che riasfaltature del manto stradale e del sottofondo dove necessario.

“La frana del 2021 – ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani – ha avuto su Lastra a Signa un impatto fortissimo perché in questi mesi le file, anche di 5 o 6 chilometri, di auto hanno spinto molti a uscire dalla superstrada. Di tutto questo ne hanno gioco forza risentito tutte le strade di Lastra a Signa. Con questo stanziamento di 1 milione di euro, quindi, risaniamo via dei Carcheri e altre strade che hanno subito una pressione eccessiva e ben superiore alla portata consentita”. “Insieme ad altri 700.000 euro vanno ad aggiungersi ai 4 milioni già impegnati dalla Regione e destinati a quella che – ha aggiunto Giani – definirei una prevenzione ambientale perché non si ripetano eventi franosi come quello del gennaio 2021, che ha avuto forti ripercussioni anche sulla viabilità toscana. Quindi la possibilità di creare con una serie di “spingitubo” dei veri propri canali con interventi di canalizzazione e liberazione delle acque – che impediscano di creare quel livello di penetrazione dell’acqua nel terrapieno che sostiene la superstrada e che quindi possano prevenire eventi franosi”.

“Ringrazio la Regione – ha aggiunto il sindaco Angela Bagni – e, in modo particolare, il forte impegno del presidente Giani che, insieme al consigliere regionale Fausto Merlotti, dopo quanto accaduto nei primi mesi del 2021, non ci ha mai abbandonati, comprendendo da subito le esigenze della nostra comunità. E’ stato un periodo difficile per il nostro territorio che a causa della frana, oltre alla chiusura di via di Carcheri, ha subito il passaggio di moltissimi mezzi che hanno utilizzato le strade comunali, soprattutto quelle collinari, come percorso alternativo per evitare di passare dalla Fi-Pi-Li. Parliamo di una viabilità molto utilizzata nel corso degli anni come collegamento fra la val di Pesa e la valle dell’Arno e quindi già fortemente deteriorata dal passaggio di mezzi che, grazie a questo finanziamento importante, potrà essere ripristinata e messa in sicurezza”.

La Città metropolitana di Firenze era intervenuta da subito con lavori di somma urgenza grazie a 330.000 euro di finanziamento regionale e il lavoro è stato diviso in due stralci funzionali: il primo comprendeva gli interventi sul muro sotto la carreggiata della Fi-Pi-Li, il rifacimento e l’adeguamento plano-altimetrico della piattaforma stradale della carreggiata in direzione Firenze e il rifacimento dell’idraulica di piattaforma. Il secondo lotto comprendeva invece tutti gli interventi necessari al ripristino del muro di sottoscarpa e la sistemazione di via di Carcheri con la conseguente riapertura al traffico della stessa e la messa in sicurezza dal punto di vista idraulico di tutto il versante. I lavori del primo lotto risultano conclusi mentre in questo momento sono in procinto di partire i lavori del secondo lotto.