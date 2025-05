Viabilità: a Carmignano riaperta via Madonna del Papa. Il sindaco Prestanti: “Rispettati i tempi”      

CARMIGNANO – Riaperta via Madonna del Papa, la strada di collegamento tra la Provinciale del Pinone e Bacchereto, chiusa per una frana provocata dalle intense piogge di metà marzo. I lavori per risistemare la carreggiata, nel tratto interessato dallo smottamento, hanno riguardato l’edificazione di un’armatura di sostegno, mediante la costruzione di un cordolo di cemento armato su micropali. L’intervento ha riguardato anche i drenaggi e, a conclusione, è stato ovviamente rifatto il manto stradale. “Ci eravamo presi l’impegno – dice il sindaco Edoardo Prestanti – di riaprire la strada nei primi giorni di giugno. E così è stato. Abbiamo rispettato, grazie anche al lavoro degli Uffici, i tempi che insieme all’impresa ci eravamo prefissati”. La chiusura del cantiere, con la riapertura del collegamento, interrotto in questi mesi per la frana e per i lavori prima di rimozione della stessa, poi per la risistemazione della carreggiata, era stata preventivata per mercoledì 4 maggio. I lavori sono terminati con qualche giorno d’anticipo: via Madonna del Papa è di nuovo transitabile. L’amministrazione comunale stanziò subito circa 300.000 euro, dopo le piogge di metà marzo, per opere di “somma urgenza” per riparare i danni e ripristinare le strade (non solo via Madonna del Papa) colpite da frane o da altre situazioni critiche provocate dal maltempo.