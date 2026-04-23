Viabilità a Ponte a Signa, il sindaco Fossi: “Situazione complessa, pronti ad adottare ulteriori misure per ridurre i disagi”

SIGNA – Non si placano le polemiche sulle modifiche alla viabilità nella zona di Ponte a Signa. Così, dopo le parole di ieri del sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso (Rampa, i lavori si concluderanno fra il 28 e il 30 aprile. I semafori, la viabilità: il sindaco Caporaso fa chiarezza. Anche sulla rotatoria – Piana Notizie), che ha fatto chiarezza sulla conclusione dei lavori alla rampa, ma anche più in generale su quali altri cambiamenti sono attesi, è oggi la volta del sindaco di Signa, Giampiero Fossi, che ribadisce come “l’amministrazione comunale sia impegnata in un costante lavoro di monitoraggio e sperimentazione delle soluzioni per migliorare la viabilità, in attesa dell’apertura della nuova rampa a Lastra a Signa, prevista entra la fine del mese, dalla quale sono attesi benefici significativi per la circolazione”. “In questi giorni – ha aggiunto il sindaco Giampiero Fossi – la presenza della pattuglia della Polizia locale di Signa nelle ore di punta, lungo il tratto che va dal ponte sull’Arno fino al sottopasso ferroviario, sta aiutando concretamente a rendere più scorrevole la viabilità.

E ancora: “Sappiamo bene che la situazione resta complessa e impegnativa ed è per questo che l’amministrazione comunale, con l’assessore Eleonora Chiavetta, è mobilitata per intervenire con tutti gli strumenti possibili. Stiamo lavorando con il Comune di Lastra a Signa sulla temporizzazione del semaforo in prossimità del ponte, garantendo anche la presenza degli agenti sul posto per facilitare il flusso del traffico nei momenti più critici. Siamo fiduciosi che, con l’apertura della nuova rampa, la situazione potrà migliorare in modo significativo”. Il sindaco Fossi ha poi concluso: “Continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, pronti ad adottare ulteriori misure se necessario, con l’obiettivo di ridurre i disagi e migliorare la circolazione per cittadini e automobilisti”.