Viabilità. Cambia il senso di marcia in via Arrghetto da Settimello

CALENZANO – Modifiche alla viabilità a Settimello, a partire da lunedì 11 settembre. L’ordinanza numero 266 del 7 settembre prevede l’avvio della sperimentazione dell’inversione del senso di marcia in via Arrighetto da Settimello, da via delle Mimose in direzione via Papa Giovanni XXIII. Il doppio senso sarà consentito per chi deve raggiungere i civici dal 105 al 129.

Chi proviene da via Papa Giovanni XXIII quindi, all’altezza della scuola primaria, potrà svoltare a sinistra imboccando via Arrighetto da Settimello per tornare verso Calenzano.

La decisione di invertire il senso di marcia nel tratto di via Arrighetto da Settimello arriva dopo un monitoraggio dell’ufficio Viabilità del Comune, che ha rilevato forti flussi di transito nelle strade limitrofe a via Vittorio Emanuele. Saranno ora eseguite nuove rilevazioni per verificare se l’inversione di marcia comporti una riduzione del traffico.

Il senso unico in via Arrighetto da Settimello si è reso necessario a marzo scorso per l’ingombro dei puntelli del muro privato lungo la strada all’altezza del parco del Neto. Il progetto di consolidamento è stato presentato agli enti preposti dai proprietari, che sono in attesa delle autorizzazioni per la partenza dei lavori.