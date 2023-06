Viabilità. Dal 26 chiuso un tratto di via di Castello

SESTO FIORENTINO – Da lunedì 26 a venerdì 30 giugno il tratto di via di Castello compreso tra il civico 101 e il civico 134 sarà chiuso per lavori dalle 8 alle 17. È inoltre prorogata fino a martedì 27 giugno la chiusura al traffico della corsia con direzione Prato di via Di Vittorio per […]

SESTO FIORENTINO – Da lunedì 26 a venerdì 30 giugno il tratto di via di Castello compreso tra il civico 101 e il civico 134 sarà chiuso per lavori dalle 8 alle 17. È inoltre prorogata fino a martedì 27 giugno la chiusura al traffico della corsia con direzione Prato di via Di Vittorio per lavori in prossimità dell’incrocio con via Arrighetto da Settimello.