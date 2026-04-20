Viabilità fra Signa e Lastra a Signa, il sindaco Fossi: “Disagi transitori, ma con il tempo si vedranno i benefici”

SIGNA – L’amministrazione comunale signese dice la sua sulle modifiche alla viabilità degli ultimi giorni fra Signa e Lastra a Signa – e le polemiche che ne sono scaturite – con l’obiettivo di “chiarire il quadro complessivo degli interventi in corso lungo via Ponte Nuovo, collegati al progetto della nuova viabilità alternativa alla Ss67 a Lastra a Signa. Le modifiche già introdotte e quelle in fase di attuazione rientrano in un percorso più ampio di riorganizzazione della circolazione, reso necessario da un intervento strutturale che interessa uno dei principali assi di collegamento del territorio”. Per poi aggiungere: “Si tratta di una fase temporanea, funzionale alla realizzazione delle opere definitive, fra cui la nuova rampa e la futura rotatoria che andrà a sostituire il semaforo attuale, elementi destinati a migliorare in modo significativo la fluidità del traffico e la sicurezza complessiva”.

A parlare è il sindaco Giampiero Fossi, che richiama “la complessità dell’intervento e la necessità di equilibrio nella gestione della fase attuale. Comprendiamo perfettamente le segnalazioni e anche le criticità che in questi giorni i cittadini stanno vivendo perché ogni cambiamento della viabilità incide direttamente sulla quotidianità delle persone e delle attività. Tuttavia è importante riportare questo intervento nel suo contesto complessivo: siamo di fronte a un’opera programmata da tempo, che nasce da una pianificazione avviata già molti anni fa, nel 2011, e che oggi entra in una fase concreta di realizzazione su un nodo viario particolarmente delicato”.

“È evidente che, in questa fase di transizione – ha proseguito il sindaco – possano emergere disagi legati alla riorganizzazione temporanea dei flussi, alla segnaletica provvisoria e alla gestione sperimentale dei sensi di marcia e dei semafori. Proprio per questo, insieme al Comune di Lastra a Signa, con il quale c’è piena e fattiva interlocuzione, stiamo seguendo la situazione quotidianamente, con gli uffici tecnici e la Polizia locale che sta svolgendo un costante lavoro di monitoraggio sul territorio. Va anche ricordato che si tratta di un intervento che non si esaurisce nell’immediato, ma che porterà alla realizzazione di infrastrutture fondamentali capaci di garantire un miglioramento reale e duraturo della circolazione tra Signa e Lastra a Signa. Nell’attesa del completamento dei lavori, stiamo intervenendo anche sulla regolazione dei tempi semaforici e sulle soluzioni provvisorie per rendere il traffico il più scorrevole possibile nelle condizioni date. È una fase complessa, ma che è destinata a produrre benefici strutturali importanti per tutto il territorio. Il nostro impegno è quello di ridurre al minimo i disagi e di accompagnare ogni passaggio con la massima attenzione, senza mai perdere di vista l’obiettivo finale: una viabilità più sicura, moderna ed efficiente per i cittadini e le imprese”.