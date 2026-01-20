News

Viabilità. Lavori e chiusura in via da Settimello

CALENZANO – Dalle 9.30 alle 16 di oggi, martedì 20 gennaio, per lavori di realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato, è prevista la chiusura di via da Settimello nel tratto che va da via Giovanni XIII a via delle Mimose.


Autore Redazione Redazione