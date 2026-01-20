Viabilità. Lavori e chiusura in via da Settimello

CAMPI BISENZIO – Nuovo intervento della Polizia locale campigiana che, insieme agli ispettori di Alia, ha effettuato una serie di sopralluoghi mirati sugli sversamenti segnalati in via Mammoli e in via Pagnella. Nel corso dei controlli, fra l’altro, sono state raccolte prove decisive per individuare i responsabili: in un caso si tratta di abbandoni di […]
SESTO FIORENTINO – Anche l’Università di Firenze si unisce ai Comuni della Piana per i ricorsi relativi alla nuova pista dell’aeroporto di Peretola. Elemento questo che fa alzare i toni tra i Comuni della Metrocittà e la sindaca della stessa Metrocittà e di Firenze, Sara Funaro. “Conosciamo e rispettiamo le posizioni della sindaca Funaro in merito […]
PIANA FIORENTINA – I Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano e Poggio a Caiano e la Provincia di Prato hanno provveduto nella giornata di ieri, lunedì 12 gennaio, alla notifica dei ricorsi contro il decreto di Valutazione di impatto ambientale del nuovo aeroporto di Firenze. l ricorsi saranno depositati entro trenta giorni presso […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]