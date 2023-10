Viabilità. Lavori e divieti a Calenzano

CALENZANO – Fino a fine lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Mascagni nel tratto tra via Puccini e la scuola media in via Mascagni è previsto il restringimento di carreggiata e divieto di sosta. Lavori dalle 9 alle 12 del 25 ottobre in via di Prato: sono adottati i seguenti provvedimenti in materia di […]

CALENZANO – Fino a fine lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Mascagni nel tratto tra via Puccini e la scuola media in via Mascagni è previsto il restringimento di carreggiata e divieto di sosta. Lavori dalle 9 alle 12 del 25 ottobre in via di Prato: sono adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione veicolare nel parcheggio interno viabilità Carrefour via di Prato, sarà istitutito il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l’area di cantiere.