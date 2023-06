Viabilità: lavori e divieti

SESTO FIORENTINO – Per interventi di manutenzione dell’illuminazione pubblica, dal 3 al 28 luglio il tratto di via Bortolotti compreso tra la chiesa di San Jacopo a Querceto e via delle Botti resterà chiuso al traffico dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 17.30. SESTO FIORENTINO – Per interventi di manutenzione dell’illuminazione pubblica, dal […]

SESTO FIORENTINO – Per interventi di manutenzione dell’illuminazione pubblica, dal 3 al 28 luglio il tratto di via Bortolotti compreso tra la chiesa di San Jacopo a Querceto e via delle Botti resterà chiuso al traffico dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 17.30.

