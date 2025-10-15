CALENZANO – La Città Metropolitana di Firenze ha avviato lavori in località Pontenuovo, nel comune di Calenzano, stabilendo un senso unico alternato con semaforo e limitazione di velocità a 30 km orari in un tratto della Sp 8 Militare per Barberino di Mugello per la messa in sicurezza della strada, con la realizzazione e sostituzione delle barriere guard rail. I lavori dureranno fino al 21 dicembre prossimo.
Viabilità: lavori e senso unico sulla Sp 8 Militare per Barberino
