Viabilità. Lavori in via 2 Giugno e variazioni al traffico

SESTO FIORENTINO – Dal 23 agosto inizieranno in via 2 Giugno i lavori per la realizzazione di un allacciamento Enel in prossimità del civico 22. Per questo intervento sono previste variazioni alla viabilità. Dal 23 agosto al 12 settembre (per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere) sarà istituito il divieto di sosta 0:00-24:00 con rimozione forzata dei veicoli, eccetto mezzi d’opera su ambo i lati di via 2 Giugno, all’altezza del civico 22, per una lunghezza di ml 20,00 oltre l’area di occupazione, di cui ml 10,00 prima dell’area di occupazione e ml 10,00 dopo l’area di occupazione. La realizzazione delle opere, nel tratto di via 2 Giugno interessato dai lavori, andando a interessare una semicarreggiata e l’istituzione del divieto di circolazione veicolare, eccetto mezzi d’opera, nella semicarreggiata interessata dai lavori, di via 2 Giugno, per tutta la lunghezza dell’area di occupazione. Sarà istituito il divieto di transito pedonale sul marciapiede dal lato interessato dai lavori, di via 2 Giugno, all’altezza del civico 22, e l’indicazione del percorso pedonale alternativo sul marciapiede dal lato opposto.