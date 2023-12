Viabilità. Lavori in via del Cantone

SESTO FIORENTINO – Da mercoledì 27 a venerdì 29 dicembre la corsia di immissione in via del Cantone direzione sud della rotatoria tra la stessa via del Cantone e via Lucchese resterà chiusa al traffico per lavori urgenti all’acquedotto.La viabilità alternativa per chi deve proseguire su via del Cantone è attraverso via Lucchese (direzione Campi Bisenzio), […]

SESTO FIORENTINO – Da mercoledì 27 a venerdì 29 dicembre la corsia di immissione in via del Cantone direzione sud della rotatoria tra la stessa via del Cantone e via Lucchese resterà chiusa al traffico per lavori urgenti all’acquedotto.

La viabilità alternativa per chi deve proseguire su via del Cantone è attraverso via Lucchese (direzione Campi Bisenzio), via Ponte all’Asse, via Majorana.