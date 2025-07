Viabilità. Lavori in via del Saccardo

CALENZANO – Il tratto di strada di via del Saccardo, compreso tra via Santa Maria e via Pascoli, è interrotto al traffico fino alle 23.59 del 10 settembre. Il provvedimento adottato con ordinanza numero 236 serve a consentire ai privati gli interventi di messa in sicurezza del muro perimetrale di villa Carmine. Per quanto riguarda […]

CALENZANO – Il tratto di strada di via del Saccardo, compreso tra via Santa Maria e via Pascoli, è interrotto al traffico fino alle 23.59 del 10 settembre. Il provvedimento adottato con ordinanza numero 236 serve a consentire ai privati gli interventi di messa in sicurezza del muro perimetrale di villa Carmine. Per quanto riguarda la viabilità, dunque, chi proviene da Calenzano e percorre via del Saccardo, all’interruzione del cantiere svolterà su via Santa Maria e poi via Pascoli per immettersi nuovamente in via del Saccardo, in direzione San Donato.