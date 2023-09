Viabilità. Lavori in via della Castellina a in via Malafrasca

SESTO FIORENTINO – Per l’esecuzione di interventi di estensione e potenziamento delle rete del gas, sono previste chiusure e variazioni alla sosta in via della Castellina e in via Malafrasca. Dal 13 settembre al 18 ottobre, dalle 8 alle 17, via della Castellina resterà chiusa al traffico a partire da 180 metri dopo il civico […]

SESTO FIORENTINO – Per l’esecuzione di interventi di estensione e potenziamento delle rete del gas, sono previste chiusure e variazioni alla sosta in via della Castellina e in via Malafrasca. Dal 13 settembre al 18 ottobre, dalle 8 alle 17, via della Castellina resterà chiusa al traffico a partire da 180 metri dopo il civico 49 fino a via della Covacchia; nello stesso tratto sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata eccetto mezzi d’opera su entrambi i lati della strada. Dal 25 settembre al 25 ottobre saranno in vigore i divieti di transito e sosta con rimozione forzata in via di Malafrasca.