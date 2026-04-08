SESTO FIORENTINO – A partire dalle 20 di oggi, mercoledì 8 aprile, e fino a lunedì 13 aprile la semicarreggiata con direzione monte del tratto di via dell’Osmannoro compreso tra viale delle Idee e il civico 255 sarà chiuso per lavori urgenti sulla rete idrica. Il traffico con direzione nord sarà pertanto deviato attraverso l’area del Campus Sesto lungo viale delle Idee, via Patrone, via Madonna del Piano, via dei Frilli con immissione finale su via Pasolini.
Viabilità. Lavori in via dell’Osmannoro
SESTO FIORENTINO – A partire dalle 20 di oggi, mercoledì 8 aprile, e fino a lunedì 13 aprile la semicarreggiata con direzione monte del tratto di via dell’Osmannoro compreso tra viale delle Idee e il civico 255 sarà chiuso per lavori urgenti sulla rete idrica. Il traffico con direzione nord sarà pertanto deviato attraverso l’area […]