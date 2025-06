Viabilità: le variazioni per il passaggio del Criterium “Per sempre Alfredo”

SESTO FIORENTINO – Si correrà mercoledì 11 giugno il Criterium “Per sempre Alfredo”. Sarà la quarta edizione del della gara che quest’anno vedrà la partecipazione anche dei bambini a partire dai 6 anni. In totale i partecipanti saranno 220. Il Criterium interesserà diverse vie e piazze cittadine. Il percorso di gara è il seguente: piazza Vittorio Veneto (tutta compreso il parcheggio antistante il Municipio), piazza della Chiesa (compresi i tratti interni), via G. Savonarola, via Fratelli Cairoli (tratto via Savonarola – via Garibaldi oltre ad una decina di metri nella parte superiore), via Garibaldi (tratto via Cairoli – via Fratti) e via Barducci.

Dalle 13 sarà vietata la sosta, mentre dalle 15,30 sarà vietata la circolazione nelle seguenti strade: parte carrabile lato sud di piazza Vittorio Veneto, parte carrabile di piazza della Chiesa, via Savonarola, via Cairoli nel tratto compreso tra via Savonarola e via Garibaldi, via Garibaldi nel tratto compreso tra via Cairoli e via Barducci, via Barducci, via di Cafaggio, via Quattrini, via della Tonietta, via dei Ciompi nel tratto compreso tra via degli Artieri e via Savonarola, via Galilei nel tratto compreso tra viale Machiavelli e piazza della Chiesa, via dei Cancellini, parcheggio pubblico di via Savonarola, via Imbriani nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Savonarola e solo divieto di transito nel tratto compreso tra via Saffi e via Savonarola, via del Trebbio nel tratto compreso tra via di Cafaggio e via Cairoli, parcheggio di piazza Vittorio Veneto antistante il palazzo comunale, piazza Vittorio Veneto lato est, via Giachetti (divieto di sosta solo lato civici dispari, divieto di circolazione eccetto frontisti), via Fratti nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Saffi (solo transito), via del Trebbio (solo transito).

Per il giorno 12 giugno è disposta inoltre la sospensione delle ordinanze di divieto di sosta per pulizia strade nelle seguenti via Bandiera nel tratto tra viale Ferraris e via Mameli e tratto senza sfondo con accesso da via F.lli Cairoli, via Brogi, nel tratto tra piazza IV Novembre a Via Imbriani, via Bruno, via Cairoli nel tratto compreso tra via Mazzini e via Gramsci, via Guerrazzi, via Imbriani, nel tratto compreso tra via Mazzini e via Gramsci, via Mameli, via Manzoni, via Mazzini, via Melloni compreso parcheggio, via Presciani nel tratto compreso tra via Mazzini e via Gramsci, via delle Rondini nel tratto compreso tra via Guerrazzi e via Mazzini, piazza IV Novembre. Si invita comunque la cittadinanza, laddove possibile, a spostare comunque le auto per permettere a operatori e mezzi di eseguire al meglio le attività di spazzamento.