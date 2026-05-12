Viabilità nelle Signe, bocciata la mozione dell’opposizione. Il sindaco Fossi: “La situazione è in netto miglioramento”

SIGNA – “Signa non è il parcheggio dei Comuni limitrofi”: aveva tuonato così, nelle passate settimane, il gruppo consiliare di Fratelli di Signa che, insieme a Uniti per Signa, aveva richiesto un consiglio comunale straordinario per parlare dei problemi legati alla viabilità fra i Comuni di Signa e Lastra a Signa e successivi alla recenti […]

SIGNA – “Signa non è il parcheggio dei Comuni limitrofi”: aveva tuonato così, nelle passate settimane, il gruppo consiliare di Fratelli di Signa che, insieme a Uniti per Signa, aveva richiesto un consiglio comunale straordinario per parlare dei problemi legati alla viabilità fra i Comuni di Signa e Lastra a Signa e successivi alla recenti modifiche alla viabilità sul ponte sull’Arno e con l’apertura della rampa per chi proviene dal comune lastrigiano. Consiglio che si è svolto nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 maggio, e nel corso del quale è stata bocciata la mozione con cui l’opposizione chiedeva il ripristino della vecchia viabilità, ovvero le due corsie di marcia in direzione di via Livornese. A parlare invece di condivisione è stato il sindaco Giampiero Fossi: “Dal secondo decennio degli anni duemila esiste una progettazione unica e condivisa tra Signa e Lastra a Signa ed è proprio questo lavoro comune che oggi ci permette di vedere risultati concreti sia sul fronte del nuovo ponte sull’Arno sia sulla costruzione di una viabilità interna capace di servire i centri abitati senza soffocarli dal traffico”.

“Grazie a una collaborazione stretta e continua tra le due amministrazioni siamo arrivati a passaggi importanti che fino a pochi anni fa sembravano molto più lontani – ha continuato il sindaco – e oggi la realizzazione del nuovo ponte sull’Arno è sempre più vicina con i cantieri pronti a partire entro l’estate: stanno partendo le opere preliminari di sminamento, gli espropri sono stati completati e il cronoprogramma sta procedendo nei tempi previsti. Anche il progetto della variante a via Roma si sta muovendo in maniera importante, il Comune di Signa ha già portato avanti la progettazione di via Arte della Paglia all’interno di un disegno complessivo chiaro e costruito per stralci funzionali. Da parte del Comune di Lastra a Signa i passaggi sono altrettanto definiti: il primo è stato l’apertura della nuova rampa, mentre a breve arriverà la realizzazione della rotatoria in fondo a via del Ponte Nuovo che consentirà di eliminare il semaforo attuale”.

Il primo cittadino signese, infine, ha voluto ringraziare la Polizia locale, il comandante Fabio Caciolli e tutti gli agenti che, “insieme agli uffici e all’assessore Eleonora Chiavetta, hanno portato avanti nelle ultime settimane un lavoro quotidiano di verifica e regolazione dei flussi di traffico, intervenendo anche sui tempi semaforici per rendere la circolazione il più possibile scorrevole. La situazione era complessa prima e resta un nodo delicato ma oggi possiamo dire che il quadro è nettamente migliorato rispetto ai primi giorni ed è ampiamente sotto controllo. Restano ancora alcuni aspetti da perfezionare, come per esempio la svolta verso via Cavalcanti ma sia chiaro: nessuno può pensare di stare bene se stanno male gli altri. Il punto centrale di questo percorso è proprio la collaborazione istituzionale. Oggi Signa e Lastra a Signa parlano con un linguaggio comune, condividono obiettivi e stanno costruendo insieme una visione infrastrutturale moderna per tutto il territorio”.