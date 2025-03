Viabilità, riapre a senso unico alternato via Fratelli Buricchi

CARMIGNANO – Riaprirà nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 marzo, a senso unico alternato, via Fratelli Buricchi, la strada d’accesso a Poggio alla Malva interrotta da una frana il 14 febbraio scorso. E’ il risultato del sopralluogo al cantiere per la messa in sicurezza della strada del sindaco Edoardo Prestanti con l’ingegner Stefano Venturi, capo dell’Ufficio lavori pubblici del Comune di Carmignano. “I lavori – ha spiegato Prestanti – sono iniziati giovedì scorso e nel giro di una settimana dall’insediamento del cantiere, come da subito annunciato, via Fratelli Buricchi diventerà nuovamente percorribile. A dire il vero, eravamo pronti a far partire il cantiere anche lunedì 24 febbraio, ma non fu possibile a causa del maltempo”.

Un intervento per liberare la strada partito una volta che la Provincia ha riaperto via Stazione, sulla SP9, occupata dal movimento franoso. L’azione di ripristino è in due fasi: la prima, che consente la riapertura di via Buricchi, sia pur a senso unico alternato, con l’installazione di una parete di blocchi modulari in cemento per consolidare la scarpata e la realizzazione di opere di drenaggio delle acque per prevenire nuove erosioni; una seconda fase per opere di finitura della banchina stradale, con installazione di guard-rail per un fronte di circa 35 metri e completamento della messa in sicurezza mediante il ripristino del manto stradale. “E’ un intervento – aggiunge Prestanti – eseguito con procedure di “somma urgenza” e con la massima celerità, considerando le pratiche burocratiche comunque da svolgere, la necessità di attendere la riapertura di via Stazione per operare sul versante della frana, il maltempo. Possiamo dire di aver rispettato l’esigenza, che come Comune ci eravamo proposti, di operare nel più breve tempo possibile”.