Viabilità: variazioni per lo spettacolo pirotecnico del 3 settembre

SESTO FIORENTINO – In occasione dello spettacolo pirotecnico di domenica 3 settembre saranno adottati provvedimenti che andranno a variare sosta e circolazione.

Dalle 17 di domenica 3 settembre alle 1 del giorno successivo o, comunque, fino al termine dello spettacolo, il Parco dell’Oliveta sarà chiuso al pubblico.

Dalle 20 di domenica alle 1 del giorno successivo o, comunque, fino al termine dello spettacolo, saranno in vigore i divieti di sosta e di transito in viale della Repubblica, tra la rotatoria di viale I Maggio e via I Settembre, in via Veronelli, in viale I Maggio, tra via Manin e via Cavour, in via Cavour, tra via delle Forbici e via Cafiero, in via Meucci, in via Fibonacci, tra viale I Maggio e via Bencini, in via De Sancris, tra viale I Maggio e via Bencini, in via Matteotti, nel tratto compreso tra via I Settembre e via delle Forbici (eccetto veicoli a due e tre ruote). Via XXIV Settembre e via Spinelli saranno chiuse al traffico.