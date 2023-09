Viabilità. Via Gramsci chiusa al traffico lunedì 4 settembre

SESTO FIORENTINO – Lunedì 4 settembre, dalle 6 alle 18, via Gramsci resterà chiusa al traffico per lavori nel tratto compreso tra l’uscita del parcheggio del centro e via Alessandro Volta. Nel tratto compreso tra l’uscita del parcheggio del centro e via Matteotti sarà in istituito il senso unico con direzione Firenze, mentre viale Michelangelo, […]

SESTO FIORENTINO – Lunedì 4 settembre, dalle 6 alle 18, via Gramsci resterà chiusa al traffico per lavori nel tratto compreso tra l’uscita del parcheggio del centro e via Alessandro Volta. Nel tratto compreso tra l’uscita del parcheggio del centro e via Matteotti sarà in istituito il senso unico con direzione Firenze, mentre viale Michelangelo, nel tratto compreso tra via Brunelleschi e via Gramsci, sarà percorribile soltanto con direzione monte-valle. In viale Michelangelo Buonarroti, tra via Donatello e il civico 43 sul lato Prato e il civico 36 sul lato Firenze, in via Gramsci, tra viale Michelangelo Buonarroti e il civico 70, e in viale della Repubblica, tra via I Settembre e il civico 75 lato Prato, sarà in vigore negli stessi orari il divieto di sosta con rimozione forzata.