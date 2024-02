“Viaggi su tela”, luoghi che diventano espressione artistica: quando la mostra è itinerante

CALENZANO – Si è tenuta venerdì scorso presso l’agenzia viaggi It Camp di Calenzano la mostra itinerante di Tiziana Bargellini. Tema dell’evento sono stati i viaggi dell’artista che ha trasformato in dipinti emozionanti scorci e paesaggi. Ci piace sottolineare come in questo caso il viaggio diventi ispirazione di sensazioni ed emozioni da poter rivivere nell’immagine […]

CALENZANO – Si è tenuta venerdì scorso presso l’agenzia viaggi It Camp di Calenzano la mostra itinerante di Tiziana Bargellini. Tema dell’evento sono stati i viaggi dell’artista che ha trasformato in dipinti emozionanti scorci e paesaggi. Ci piace sottolineare come in questo caso il viaggio diventi ispirazione di sensazioni ed emozioni da poter rivivere nell’immagine abbandonando un po’ l’abitudine di custodire soltanto una semplice foto nella memoria dello Smartphone. Tiziana Bargellini, durante la mostra racconta di sé, di come un viaggio possa davvero aprire il cuore a nuove percezioni della realtà. “I viaggi sono un tassello fondamentale della mia vita, conoscere nuovi posti, apre la mente a realtà diverse, e tramite questo tema ho voluto esprimere le mie emozioni volendole donare anche agli altri”. Un insieme di colori e di emozioni che ci invitano ad esplorare e soprattutto ad aprire la mente verso la varietà dei luoghi. Le tinte colorano liberamente le emozioni e tutto prende colore. “Stiamo già pensando ai prossimi viaggi e chissà cosa ci regalerà l’estro e la passione della signora Tiziana”, dice Miriam dell’agenzia It Camp, che si dichiara pronta a esporre nuovamente le opere di Tiziana, viaggiatrice e artista.