Viaggio della Memoria: partiti 21 studenti di Calenzano

CALENZANO – Sono 21 gli studenti partiti da Calenzano che stanno partecipando, dal 4 all’8 maggio, al “Viaggio della Memoria”, promosso da Aned, associazione nazionale ex deportati, con il contributo del Comune. Il gruppo è stato accompagnato dagli insegnanti, dal vicesindaco Alberto Giusti e dal consigliere comunale Italo Casadio.

Il Viaggio viene organizzato per tramandare ai giovani la conoscenza della realtà tragica dei campi di sterminio. Gli studenti hanno visitato i campi di Dachau, Ebensee, Gusen, castello di Harteim e in particolare Mauthausen, dove hanno preso parte alla manifestazione internazionale per il 78esimo anniversario della liberazione del campo, che ha visto la partecipazione di rappresentanti dei tanti Paesi che condividono la Memoria delle vittime. Oggi era in programma la visita conclusiva del campo della Risiera di San Sabba.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado Arrighetto da Settimello nei mesi scorsi hanno realizzato un progetto di approfondimento in occasione della Giornata della Memoria con un elaborato, “La vera libertà: dal buio alla luce”, presentato in occasione della seduta del Consiglio comunale di fine gennaio.