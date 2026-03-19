Viaggio della Memoria per 18 studenti delle medie

SESTO FIORENTINO – Sono diciotto gli studenti delle scuole medie di primo grado di Sesto Fiorentino che parteciperanno al Viaggio della Memoria ai campi di sterminio nazista organizzato da Aned che partirà sabato 21 marzo.

Tra i luoghi toccati ci saranno i lager di Terezín, Flossembürg, Lidice e Dachau. “Ancora una volta ci prepariamo a partire e visitare i luoghi dello sterminio nazista e diventare testimoni facendoci carico del dovere della memoria – afferma l’assessore alle politiche educative Sara Martini – Insieme alle scuole e grazie al lavoro di Aned, la nostra amministrazione promuove un’esperienza unica di conoscenza e di incontro con la storia nonché una fondamentale occasione di crescita umana”. “Questa volta il gruppo è formato da diciotto studenti delle classi terze delle tre scuole secondarie di primo grado della città e da tre docenti, uno per Comprensivo, preparati a questo momento attraverso un percorso di formazione e di approfondimento partecipato – aggiunge Martini – Un grazie particolare a Aned e ai suoi volontari. E grazie alle scuole, agli insegnanti coinvolti, alle famiglie per credere insieme a noi in questo progetto, durante l’anno scolastico, poi nei giorni del viaggio e oltre”.