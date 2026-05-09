LASTRA A SIGNA – Anche quest’anno una delegazione di studenti della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci di Lastra a Signa sta partecipando al Viaggio della Memoria in Germania promosso da Aned Firenze per sensibilizzare e far conoscere ai ragazzi la storia della deportazione e dei campi di sterminio. La delegazione visiterà Dachau, Ebensee, Hartheim, Gusen e parteciperà domenica prossima 10 maggio alla cerimonia internazionale a Mauthausen in occasione dell’81° anniversario dAlla Liberazione. Ad accompagnare il gruppo composto da sette studenti delle classi terze la consigliera comunale Paola Piccini con il gonfalone ufficiale del Comune. Il viaggio è stato totalmente finanziato dall’amministrazione comunale.
Viaggio della memoria, presente anche una delegazione di studenti lastrigiani della scuola Leonardo Da Vinci
LASTRA A SIGNA – Anche quest’anno una delegazione di studenti della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci di Lastra a Signa sta partecipando al Viaggio della Memoria in Germania promosso da Aned Firenze per sensibilizzare e far conoscere ai ragazzi la storia della deportazione e dei campi di sterminio. La delegazione visiterà Dachau, […]