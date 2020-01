Vicenda Unipol-stadio, assessore Del Re: “Andiamo avanti con la variante Mercafir”

FIRENZE – “Andiamo avanti forti delle nostre ragioni, che abbiamo espresso in risposta alle osservazioni all’interno della delibera che lunedì andrà avanti in consiglio comunale. Poi c’è una giustizia e questa farà il suo corso”. Lo ha detto l’assessore all’urbanistica del Comune di Firenze Cecilia Del Re replicando così alla notizia sul ricorso di Unipol contro la variante per l’area Mercafir. “Andiamo avanti su questa strada – ha aggiunto – non solo per il nuovo impianto sportivo ma anche perché comunque il Centro alimentare polivalente ha bisogno di nuove strutture e, quindi, questa variante ci permette di realizzarlo nel comparto nord” e anche “perché è un settore della nostra economia importantissimo per quella azienda e per tutto l’indotto e diamo seguito alla previsione urbanistica già presente dal 2012 e rimasta inalterata salvo che per le condizioni a contorno oggetto della delibera di lunedì”. L’assessore Del Re ha chiarito che Unipol ha depositato osservazioni “a cui il Comune di Firenze ha già risposto all’interno della delibera che sarà discussa in consiglio comunale” e che ha anche “presentato il ricorso con le stesse motivazioni. Non è il primo ricorso che Unipol fa su tutta la questione legata all’impianto sportivo. La delibera del 2018, del Pue Castello, è una delibera con cui il Comune di Firenze, insieme alla precedente proprietà della Fiorentina, avviava un ulteriore percorso seguendo quella che era l’indicazione della Fiorentina di voler utilizzare l’intera area Mercafir. Era una delibera che però non eliminava la previsione del piano urbanistico. Non è stata avanzata una richiesta di sospensiva, quindi l’udienza di merito deve essere fissata”. Del Re ha poi ribadito che “sul fronte Mercafir il Masterplan è quasi pronto” e sarà presentato “agli operatori i primi di febbraio”.