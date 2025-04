Viene investito dall’autobus mentre attraversa la strada e cade sbattendo la testa sul marciapiedi

PRATO – Viene investito dall’autobus mentre attraversa la strada e sbatte violentemente la testa sul marciapiedi: grave incidente stradale sabato scorso in via Filzi all’incrocio con via Palestro, dove secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 18 un cittadino cinese di 57 anni avrebbe iniziato ad attraversare la strada in un tratto privo di strisce pedonali senza […]

PRATO – Viene investito dall’autobus mentre attraversa la strada e sbatte violentemente la testa sul marciapiedi: grave incidente stradale sabato scorso in via Filzi all’incrocio con via Palestro, dove secondo una prima ricostruzione, poco prima delle 18 un cittadino cinese di 57 anni avrebbe iniziato ad attraversare la strada in un tratto privo di strisce pedonali senza accorgersi che stava sopraggiungendo l’autobus di linea, che lo ha urtato facendolo cadere a terra. L’impatto con il marciapiedi è stato violento e l’uomo è stato trasportato prima all’Ospedale Santo Stefano e subito dopo a Careggi, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata. La Polizia municipale intervenuta sul posto ha effettuato i rilievi del sinistro ed acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire compiutamente la dinamica.