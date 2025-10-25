Vigili del fuoco: incendio nella lavanderia de Il Parco

CALENZANO – Incendio nella notte in via di Prato presso il centro commerciale Il Parco. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e di Firenze Ovest e dalla sede centrale, sono intervenuti questa notte alle 2.35 a causa di un incendio che ha coinvolto la lavanderia che si trova all’interno dell’edificio e che ha fatto entrare in funzione l’impianto antincendio. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, due autobotti e un carro aria, sono entrati nella lavanderia effettuando lo spegnimento dell’incendio e lo smassamento e la bonifica del materiale presente. Al termine delle operazioni, l’edificio è rimasto non fruibile per i danni generati dai fumi della combustione che hanno invaso tutti i locali per i quali sono in corso le operazioni di estrazione. Sul posto il funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso. Il centro commerciale è comunque aperto esclusa ovviamente la lavanderia.