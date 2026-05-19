Vigili del fuoco nel mirino dei ladri: portati via i divaricatori, fondamentali per gli interventi su incidenti

FIRENZE – Le caserme dei Vigili del fuoco sono sempre più spesso oggetto di furti e questo mette a rischio oltre alla sicurezza di chi opera nelle caserme la stessa capacità operativa delle squadre del corpo, a cominciare dagli interventi sugli incidenti stradali, la cui tempestività è spesso decisiva per salvare vite. E’ il senso […]

FIRENZE – Le caserme dei Vigili del fuoco sono sempre più spesso oggetto di furti e questo mette a rischio oltre alla sicurezza di chi opera nelle caserme la stessa capacità operativa delle squadre del corpo, a cominciare dagli interventi sugli incidenti stradali, la cui tempestività è spesso decisiva per salvare vite. E’ il senso dell’allarme lanciato dal segretario generale della Fns-Cisl della Toscana, Massimiliano Del Sordo, in una lettera inviata ai dieci prefetti della nostra regione e per conoscenza al direttore regionale dei Vigili del fuoco, con cui si denuncia “una situazione di estrema difficoltà in diversi territori della Toscana” e si chiede un intervento urgente per fronteggiare il fenomeno. “I nostri distaccamenti – scrive Del Sordo – sono sempre più frequentemente oggetto di furti con effrazione, di materiale di caricamento presente nei mezzi di soccorso. Riteniamo che tale materiale sottratto alle sedi (quasi esclusivamente divaricatori a batteria), possa essere utilizzato per fini delinquenziali”.

I divaricatori sono fondamentali in particolare per liberare gli automobilisti che restano intrappolati nei loro mezzi a seguito di un incidente stradale, ma è evidente che possono essere utilizzati da chi compie furti per forzare porte, cancelli, saracinesche così via dicendo. I furti, scrive il segretario Fns-Cisl Toscana, fanno sì che i mezzi operativi divengano “parzialmente non idonei al servizio di soccorso, infatti alcune tipologie di intervento risultano non fattibili. E’ il caso degli incidenti stradali nel momento che manca il divaricatore, con conseguenze nei ritardi di tempo che potete ben immaginare”. L’altra criticità è quella della sicurezza di chi lavora nelle sedi dei Vigili del fuoco, sprovviste “di qualsiasi tipologia anti-intrusione e antifurti di vario genere”, il che “crea rischio non solo per le attrezzature, ma anche per il personale in servizio”.Del Sordo segnala ai prefetti che la Fns-Cisl Toscana “ha denunciato tali problematiche all’Amministrazione dei Vigili del fuoco in ambito regionale più volte”, ma che “dopo circa tre anni che segnaliamo questa criticità, ci sembra che poco o nulla sia stato messo in campo per contrastare tale fenomeno”. E conclude esprimendo “speranza” in un “risolutivo intervento” da parte degli stessi prefetti.