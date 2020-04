Vigili del Fuoco: va in pensione Mario Pagliazzi capo reparto esperto sommozzatore

CAMPI BISENZIO – Questa mattina si è concluso il servizio operativo del Capo Reparto Esperto Sommozzatore Mario Pagliazzi in forza al comando dei Vigili del fuoco di Firenze. Pagliazzi ha iniziato la sua carriera di vigile del fuoco nel 1980 con il servizio di leva, per diventare dopo 3 anni, effettivo a seguito dello specifico concorso. Terminato il corso di formazione presso le Scuole Centrali Antincendi di Capannelle a Roma, ha prestato servizio presso il comando di Pisa per giungere quindi a Firenze. Nel 1991 supera le selezioni d’ingresso per il corso di formazione a sommozzatore, e dopo 6 mesi entra a far parte del nucleo di Firenze. “Nel corso della carriera – raccontano i colleghi di Pagliazzi cui dedicano un sentito ringraziamento – molti gli interventi rilevanti, sia come vigile operativo che come sommozzatore, proprio per questa specializzazione è stato tra i primi ad intervenite sulla Costa Concordia per il naufragio avvenuto nel 2012 all’Isola del Giglio. L’ultimo suo intervento rilevante è stato per il crollo del ponte Albino Magra lo scorso 8 aprile. Mario Pagliazzi è stato anche un valido atleta di arti marziali, vincendo diverse medaglie alle Olimpiadi dei Vigili del Fuoco e della Polizia tenutesi in Australia a Melbourne nel 1995”.