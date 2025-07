Villa Caruso è “Onirica”: sabato 12 e domenica 13 luglio la prima edizione del festival delle arti di strada

LASTRA A SIGNA – “Viviamo in un’epoca storica in cui tutti abbiamo bisogno di fantasticare”: prende spunto da qui, ma non solo, dalle parole pronunciate dal sindaco Emanuele Caporaso, “Onirica”, il primo festival delle arti di strada che nel fine settimana del 12 e 13 luglio. dalle 19 alle 24, animerà Villa Caruso Bellosguardo. Due […]

LASTRA A SIGNA – “Viviamo in un’epoca storica in cui tutti abbiamo bisogno di fantasticare”: prende spunto da qui, ma non solo, dalle parole pronunciate dal sindaco Emanuele Caporaso, “Onirica”, il primo festival delle arti di strada che nel fine settimana del 12 e 13 luglio. dalle 19 alle 24, animerà Villa Caruso Bellosguardo. Due giorni in cui sarà possibile immergersi in un modo magico fatto di equilibristi, giocolieri, clown, spettacoli di fuoco, installazioni luminose e artistiche. Un progetto voluto e sostenuto dal Comune di Lastra a Signa in collaborazione con Le Petite Voyage e il regista e attore Alessandro Calonaci e all’Associazione Villa Caruso, sponsor Estra e Publiacqua, che questa mattina è stato presentato in Comune alla presenza del sindaco Emanuele Caporaso, dell’assessore alla cultura Massimo Galli, di Evelyn Di Biase dell’Associazione Le Petite Voyage e della funzionaria del settore cultura del Comune Leonora Biotti.

“Atmosfere felliniane, legate all’immaginazione, all’espressione artistica e alla meraviglia, – ha spiegato il sindaco Caporaso – all’interno di questo nuovo festival che abbiamo deciso di promuovere per cercare di offrire ai cittadini di Lastra a Signa e non solo, un’occasione per stare insieme, promuovendo la villa sotto un’altra ottica e facendo così conoscere la struttura e il suo contesto architettonico e paesaggistico che ha potenzialità davvero elevate. I visitatori potranno immergersi in una due giorni dove la presenza di artisti nazionali e internazionali sarà di grande rilievo come di rilievo e qualità saranno le performance proposte”.

“Mettere in risalto la villa e il suo fascino decadente e felliniano – ha spiegato l’assessore Galli – è uno degli obiettivi di questa manifestazione: questo luogo ha bisogno di aprirsi alla gente a un pubblico popolare e lo farà unendo due figure come Caruso e Fellini, due grandi innovatori il primo nella musica e il secondo nel cinema”. “Onirica sarà incanto, sarà immaginazione grazie a questo richiamo a Fellini, – ha spiegato Alessandro Calonaci – colui che con la sua opera ha indagato sul tema del sogno e dell’inconscio. Questo festival avrà grandi nomi e i migliori artisti presenti sulla scena che offriranno agli spettatori l’arte del teatro di strada in forma poetica”.

“L’idea di questo festival nasce dal voler creare dei mondi – ha spiegato Evelyn Di Biase – in cui far immergere lo spettatore, in questo caso si tratta de La Dolce vita felliniana per far vivere alle persone una realtà diversa, fuori dal tempo, in un mondo fantastico e in una dimensione “onirica””. I giardini e gli spazi esterni della villa saranno grandi palcoscenici all’aperto dove si terranno le performance principali con spettacoli a rotazione durante l’arco della giornata, ci saranno aree interattive e zone dove il pubblico potrà partecipare direttamente, bambini e adulti, ad attività legate alle arti circensi e e performative. Percorsi artistici guideranno il visitatore alla scoperta degli angoli più suggestivi della villa.

Appena varcata la soglia di Villa Caruso, il grande giardino accoglierà i visitatori con performance ispirate all’atmosfera felliniana: questa prima edizione del festival è infatti dedicata alle atmosfere de “La Dolce Vita” di Fellini. Sul lato sinistro guardando la facciata prenderà vita un palcoscenico di 10×10 metri, dove si alterneranno coinvolgenti spettacoli di teatro danza, capaci di narrare storie attraverso il movimento e esibizioni di giocoleria con luci a Led. Al centro del giardino, l’attenzione sarà catturata da esibizioni di fuoco e performance di danza su Sway Pole, dove un’artista sfiderà la gravità su pali flessibili, creando figure eleganti nel cielo. Su lato destro del giardino protagonista l’arte dell’equilibrio con uno spettacolo su struttura autoportante, dove gli artisti sfideranno i limiti del corpo umano. Il giardino all’italiana ospiterà un’installazione artistica di grande impatto visivo.

Nel giardino sottostante, fronte bosco, spazio a uno spettacolo teatrale dedicato a Federico Fellini, spettacoli di clownerie e musicali ed eventi legati alle arti figurative. Infine nel terrazzo della Villa due strutture aeree a tripodi autoportanti saranno il palcoscenico per spettacolari performance di danza aerea. Gli artisti si esibiranno sospesi nel vuoto, regalando momenti di pura magia e leggerezza contro lo sfondo del cielo. All’interno della manifestazione spazio anche al Villaggio del gusto e dell’artigianato con vendita di prodotti tipici, locali ed eccellenze del territorio e street food di qualità. Qui artigiani, artisti e creativi esporranno le loro opere uniche: dalla gioielleria fatta a mano alla ceramica artistica a pezzi unici di design e di piccola falegnameria. Biglietto d’ingresso 10 euro (dai 12 anni in su), ridotto 8 euro (da 6 a 12 anni), sotto i 6 anni non compiuti ingresso gratuito. Navetta gratuita a disposizione con partenza dal campo di baseball dei Lancers (zona Porto di Mezzo) ogni 15 minuti. Possibilità di parcheggio (fino a esaurimento dei posti disponibili) presso l’oliveta della Villa e su parte del viale in direzione del secondo ingresso della struttura.