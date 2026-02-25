Vino, parte bene il corso di degustazione di Comune e Go Wine    

CARMIGNANO – Il salone pieno e molta attenzione: è filato via così, con una partecipazione molto avvertita, il primo dei cinque incontri per scoprire il vino, degustarlo e viaggiare idealmente nei suoi territori, promossi dal Comune da Go Wine club Prato. “Un vero successo, – dice l’assessore all’agricoltura Dario Di Giacomo – se le premesse sono queste, l’intuizione di un corso in cui il vino, e il suo gusto, fungono da filo conduttore per raccontare anche un territorio si è dimostrata felice”. Carmignano aderisce all’associazione nazionale “Città del vino” ed è da poco reduce dai festeggiamenti per il 50° anniversario della Doc. Non a caso la prima lezione di martedì sera, ad opera di Go Wine, guida “Cantine d’Italia 2026”, oltre che ad introdurre il corso, ha subito puntato sulla degustazione, anche con l’assaggio dei primi quattro vini, quale introduzione ad aspetti più specifici che richiamano, sin dal secondo incontro, martedì 3 marzo, il legame tra il vino e i suoi contesti produttivi anche nel titolo della serata, “Il rapporto vitigno, vino, territorio; vini bianchi”. E, ancora di più, la ricerca della relazione sociale e iconica tra il vino e il suo territorio, e con Carmignano, avverrà negli altri appuntamenti fissati nei martedì successivi (10 e 17 marzo), nei quali il focus si concentrerà sul lavoro “in vigna” e “in cantina” e sul dialogo con i produttori locali che presenteranno la Docg, prima di virare (martedì 24 marzo) sugli spumanti a chiusura del corso di degustazione. “Sono occasioni importanti, – conclude Di Giacomo – rappresentative di quello che siamo e di quello che è la nostra comunità. Certo il corso è sulla degustazione, ma non è un caso che si svolga nella nostra sala consiliare. Un corso sul vino sceglie una conosciuta e nota città del vino, quale Carmignano è”.