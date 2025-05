Viola club e circolo Mcl Il Gorinello: mille euro alla Misericordia di Campi Bisenzio per l’acquisto di una nuova ambulanza

CAMPI BISENZIO – E’ stato di 1.000 euro il ricavato della cena organizzata da Viola Club Gorinello, circolo Mcl Il Gorinello e Country Club Gorinello a favore della Misericordia di Campi Bisenzio. Cifra che sarà messa a disposizione per l’acquisto di una nuova ambulanza per le emergenze e per la quale l’associazione ha avviato da […]

