Viola club Il Gorinello, mercoledì 14 una cena a favore della Misericordia di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Una cena a favore della Misericordia di Campi Bisenzio. E’ quella organizzata dal viola club Il Gorinello, un centinaio di iscritti e un occhio sempre attento verso il mondo del volontariato e la solidarietà. Nato nel 1980 da un’idea dei ragazzi che frequentano il circolo Mcl della frazione del Comune di Campi, Il Gorinello, è stato “rifondato” nel 2023 dopo che il primo tentativo era proseguito per una decina d’anni. Le trasferte al seguito della Fiorentina, il circolo per vedere le partite e “stare insieme, – spiegano – dove organizziamo anche cene di beneficenza. L’anno scorso abbiamo contribuito all’acquisto di una nuova ambulanza, che quest’anno sarà presente alla cena del 14 maggio come segno concreto di quelli che sono i nostri principi: senso d’appartenenza al territorio e alla comunità in cui viviamo, socialità”. Un appuntamento che vedrà la partecipazione di alcuni ex giocatori viola, rappresentanti del tifo e dell’associazione “Solo viola”, alla quale il viola club Il Gorinello è affiliato. Nell’occasione saranno inoltre presenti alcuni volontari della Misericordia di Campi e il Provveditore Cristiano Biancalani, “gorinellese Doc”. Il ricavato della cena, infatti, sarà devoluto all’acquisto di un nuovo mezzo per la Misericordia di Campi Bisenzio (anche questa iniziativa rientra nel programma dei fsteggiamenti per i 480 anni dalla nascita della Confraternita).