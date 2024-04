Visita guidata al Parco di Villa Solaria Torrigiani

SESTO FIORENTINO – Una passeggiata nel parco di Villa Solaria per riportare l’attenzione sugli alberi. E’ quanto ha organizzato il Comitato per la tutela degli alberi di Sesto Fiorentino assieme all’AIAPP (Associazione Italiana Architettura del paesaggio) per domenica 5 maggio. La visita inizierà alle 9.30 e sarà curata da Emanuela Morelli docente presso l’Università di […]

SESTO FIORENTINO – Una passeggiata nel parco di Villa Solaria per riportare l’attenzione sugli alberi. E’ quanto ha organizzato il Comitato per la tutela degli alberi di Sesto Fiorentino assieme all’AIAPP (Associazione Italiana Architettura del paesaggio) per domenica 5 maggio. La visita inizierà alle 9.30 e sarà curata da Emanuela Morelli docente presso l’Università di Firenze. “Conoscere per apprezzare e valorizzare – dice il Comitato – è il nostro scopo da cui discende il desiderio di tutelare un bene comune come il Parco più importante della nostra città e il sistema degli spazi aperti del torrente Zambra”. Il ritrovo è al posteggio di via Gramsci in corrispondenza di via Puccini. Prenotazione con WhatsApp al 3298126744 oppure via mail a: comitatoalberisestofiorentino@gmail.com o anche a: segreteria.tum@aiapp.net