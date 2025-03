“Visitazione” alla Villa Medicea, la soddisfazione dell’assessore Bresci per il numero di visitatori 

POGGIO A CAIANO – “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti grazie alla “Visitazione” del Pontormo ora esposta provvisoriamente alla Villa Medicea, un progetto che ha contribuito in modo significativo ad aumentare le visite a Poggio a Caiano, con un impatto positivo anche sul turismo locale”. Ad affermarlo è il vicesindaco e assessore alla cultura del Comune mediceo Diletta Bresci. “Un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione – prosegue l’assessore – che ha creduto fermamente nel suo potenziale, non solo per valorizzare e far riscoprire tesori artistici che spesso restano nell’ombra, ma anche per rilanciare l’intera area sotto il profilo culturale ed economico. La “Visitazione” ha rappresentato un’opportunità per restituire luce a patrimoni storici e artistici che meritano di essere conosciuti e apprezzati, e siamo felici di constatare come questo progetto abbia incontrato il favore di un pubblico sempre più numeroso. Con il supporto e l’impegno di tutti, continueremo a lavorare per promuovere la bellezza e la cultura che caratterizzano il nostro territorio. L’amministrazione conferma il suo impegno a perseguire progetti che contribuiscano al rafforzamento del nostro patrimonio e al benessere della comunità”.