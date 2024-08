Visitazione, Parrini (Pd): “Opera è simbolo di Carmignano, governo metta in sicurezza chiesa dei Santi Michele e Francesco”

CARMIGNANO – Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano intervenga per assicurare la ricollocazione nella sede originaria della Visitazione del Pontormo”. Lo chiede il senatore Dario Parrini (Pd) in un’interrogazione parlamentare. “L’opera del Pontormo – afferma Parrini – è un simbolo della storia di Carmignano e deve essere parte ineliminabile del suo futuro. Abbiamo depositato un’interrogazione rivolta al ministro Sangiuliano affinché il governo si impegni, e in tempi brevi, a stanziare le risorse per mettere in sicurezza la chiesa dei Santi Michele e Francesco e far sì che la Visitazione, insieme agli altri dipinti, tornino ad esserne i protagonisti. Ci aspettiamo – conclude il senatore dem – attenzione e fatti concreti”. Nell’interrogazione parlamentare il senatore Parrini mette in luce i gravi problemi strutturali della chiesa che hanno portato alla chiusura temporanea dell’edificio e alla conseguente non fruibilità della preziosa opera d’arte. Inoltre, ricorda come la Diocesi di Pistoia, insieme alla Soprintendenza e all’amministrazione comunale, abbiano esplorato, finora senza successo, diverse soluzioni alternative per preservare e rendere fruibile al pubblico il capolavoro del Pontormo.

Sulla stessa linea anche il Partito democratico di Carmignano che richiama l’attenzione sull’importanza della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio. “La situazione attuale – dichiara Giosuè Prestanti, segretario Pd di Carmignano – richiede un intervento immediato e coordinato da parte delle istituzioni competenti. Non si tratta di una questione politica, ma di una responsabilità collettiva verso il nostro patrimonio storico e artistico. Ci appelliamo al ministro della Cultura affinché vengano stanziate le risorse necessarie per il restauro e la messa in sicurezza della chiesa, permettendo così alla Visitazione del Pontormo di tornare ad essere accessibile a tutti. Il Partito democratico di Carmignano – conclude Prestanti – ribadisce il proprio impegno a sostegno di tutte le iniziative volte a salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale locale, nella convinzione che l’arte e la cultura siano elementi fondamentali per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio”.