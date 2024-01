“Vittime della strada: quale prevenzione possibile?”: convegno di Forza Italia a Calenzano

CALENZANO – “Vittime della strada: quale prevenzione possibile?”: questo il tema del convegno in programma sabato 20 gennaio in Comune e organizzato dal capo gruppo del Gruppo Misto per Forza Italia, Daniela Pancani. Un appuntamento, spiega Pancani, che ha l’obiettivo “di sensibilizzare la cittadinanza, la politica, le istituzioni e le agenzie formative sul tema della […]

CALENZANO – “Vittime della strada: quale prevenzione possibile?”: questo il tema del convegno in programma sabato 20 gennaio in Comune e organizzato dal capo gruppo del Gruppo Misto per Forza Italia, Daniela Pancani. Un appuntamento, spiega Pancani, che ha l’obiettivo “di sensibilizzare la cittadinanza, la politica, le istituzioni e le agenzie formative sul tema della sicurezza stradale, nonché valorizzare e potenziare l’aspetto preventivo, anche e soprattutto in ambito di formazione scolastica. Nonostante la riforma del Codice della strada con l’introduzione del reato di omicidio stradale, sono ancora troppe le vittime della strada nel nostro paese”.

La situazione attuale viene trattata negli ultimi dati dell’Istituto Nazionale di Statistica, “dove si registra una diminuzione delle vittime nei primi sei mesi del 2023. Un dato che però vede nell’immediato il suo contraltare. Infatti, dalle prime informazioni raccolte, si stima un nuovo aumento nella seconda parte dell’ultimo anno. Quello degli incidenti stradali è un tema delicato, molto sentito dall’Unione Europea. Infatti, per il decennio che va dal 2021 al 2030, gli obiettivi sulla sicurezza stradale prevedono il dimezzamento del numero di vittime e di feriti gravi entro il 2030. Il Convegno avrà caratteristiche multidisciplinari, in quanto il tema della sicurezza stradale e le conseguenze di errati comportamenti alla guida, necessitano di essere analizzati da una prospettiva non solo giuridica ma anche psicologica e di prevenzione sociale, attraverso l’educazione stradale e la sensibilizzazione della cittadinanza”.

I saluti istituzionali saranno del coordinatore provinciale di Forza Italia Paolo Giovannini mentre sarà presente come relatore Massimiliano Massimi, presidente dell’Associazione Massimo Massimi Onlus, che racconterà anche della sua, purtroppo, esperienza dolorosa legata alla perdita del figlio Massimo nel 2014. Sarà presente la vice-coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Marianna Baldi, che fornirà un contributo in merito agli “Strumenti di prevenzione”; la consigliera Daniela Pancani tratterà “L’aspetto psicologico del trauma e del sostegno alla famiglia”. e verrà fornito un contributo anche da Marco Aiazzi dell’Autoscuola Aiazzi per Calenzano in tema di “Fondamenti di guida sicura”. Oltre al sindaco Riccardo Prestini e alla giunta, è stata invitata anche una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Municipale e dell’Istituto comprensivo Mascagni, nonché i ragazzi della scuola e l’ACI di Calenzano.