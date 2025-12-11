“Vivi il tuo sogno”, sabato 13 il Coni festeggia i giovani fiorentini protagonisti in Friuli

FIRENZE – Sabato 13 dicembre alle 10, a Firenze, presso l’U.S. Affrico in viale Manfredo Fanti, il Coni fiorentino organizza “Vivi il tuo sogno”, incontro con le ragazze e i ragazzi della Città Metropolitana che hanno partecipato al Trofeo Coni 2025 in Friuli Venezia Giulia. Parteciperanno alla mattina di festa per i ragazzi gli azzurri fiorentini Senior e Junior Susanna Cicali, Vittoria Caterina Card, Tancredi Mancuso, Giovanni Paoli e Claudio Stecchi, interverranno Letizia Perini, assessore allo sport del Comune di Firenze, Nicola Armentano, consigliere allo sport della Metrocittà, Franco Morabito, presidente Ussi Toscana, Elga Chiostrini, consigliera nazionale A.N.A.O.A.I. (Azzurri), Patrizia Pieri, Coni Toscana, presenta Camilla Mencarelli. In conclusione Gianni Taccetti, delegato Coni di Firenze consegnerà ai 40 tra ragazzi e ragazze della provincia di Firenze e ai loro tecnici gli attestati di partecipazione per avere, insieme agli altri atleti delle varie province, rappresentato la Toscana alla manifestazione nazionale che si è svolta a Lignano Sabbiadoro nel mese di ottobre. Un grazie da parte del Coni alla U.S. Affrico e alla sua presidente Valeria Pisacchi per l’ospitalità, alle federazioni sportive, alle Asd e ai tecnici per avere supportato il Coni in questa importante manifestazione che tutti gli anni in sedi diverse in Italia esprime giovani talenti e futuro dello sport nazionale”.