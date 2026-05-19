Volley Club Le Signe, aperte le iscrizioni ai centri estivi

SIGNA – Per l’estate 2026 il Volley Club Le Signe organizza un nuovo centro estivo dedicato a bambini e bambine nati dal 2012 al 2020, con l’obiettivo di offrire settimane ricche di sport, gioco e momenti da condividere insieme. L’appuntamento è dal 15 giugno al 3 luglio, dal lunedì al venerdì, presso la palestra della scuola media Alessandro Paoli, con possibilità di iscrizione settimanale per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Le giornate, spiegano dalla società, “saranno organizzate in modo da alternare attività sportive, giochi di gruppo, momenti ricreativi e tante occasioni per stare insieme. Oltre alle attività quotidiane non mancheranno appuntamenti speciali, come le uscite settimanali in piscina e alcune gite fuori porta, tra cui la visita all’Acquario di Livorno e al Parco Avventura di Pratolino. L’iniziativa nasce infatti dalla volontà del Volley Club Le Signe di creare un’esperienza estiva aperta al territorio, dove bambini e bambine possano divertirsi, fare nuove amicizie e vivere giornate attive all’aria aperta, imparando anche i valori della collaborazione e del gioco di squadra. Ogni partecipante riceverà inoltre un kit di benvenuto composto da t-shirt e sacca del camp”. Per informazioni è possibile contattare Dania al numero di telefono 333 7945306.